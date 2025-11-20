CrowdStrike xStock Cijena danas

Trenutačna cijena CrowdStrike xStock (CRWDX) danas je $ 527.12, s promjenom od 2.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CRWDX u USD je $ 527.12 po CRWDX.

CrowdStrike xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 182,285, s količinom u optjecaju od 345.81 CRWDX. Tijekom posljednja 24 sata, CRWDX trgovao je između $ 502.0 (niska) i $ 531.68 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 563.49, dok je rekordna najniža cijena bila $ 403.98.

U kratkoročnim performansama, CRWDX se kretao +0.54% u posljednjem satu i -3.48% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CrowdStrike xStock (CRWDX)

Tržišna kapitalizacija $ 182.29K$ 182.29K $ 182.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.13M$ 11.13M $ 11.13M Količina u optjecaju 345.81 345.81 345.81 Ukupna količina 21,120.0 21,120.0 21,120.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CrowdStrike xStock je $ 182.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRWDX je 345.81, s ukupnom količinom od 21120.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.13M.