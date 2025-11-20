CROTCH Cijena danas

Trenutačna cijena CROTCH (CROTCH) danas je $ 0.00474518, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CROTCH u USD je $ 0.00474518 po CROTCH.

CROTCH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 335,594, s količinom u optjecaju od 70.72M CROTCH. Tijekom posljednja 24 sata, CROTCH trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01267094, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00461036.

U kratkoročnim performansama, CROTCH se kretao -- u posljednjem satu i -17.24% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CROTCH (CROTCH)

Tržišna kapitalizacija $ 335.59K$ 335.59K $ 335.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Količina u optjecaju 70.72M 70.72M 70.72M Ukupna količina 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CROTCH je $ 335.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CROTCH je 70.72M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.90M.