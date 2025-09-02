Crosswalk (CSW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +2.80% Promjena cijene (1D) +1.32% Promjena cijene (7D) +11.98%

Crosswalk (CSW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CSWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CSW je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CSW se promijenio za +2.80% u posljednjih sat vremena, +1.32% u posljednjih 24 sata i +11.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crosswalk (CSW)

Tržišna kapitalizacija $ 188.18K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 190.36K Količina u optjecaju 8.79B Ukupna količina 8,887,373,339.44

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crosswalk je $ 188.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CSW je 8.79B, s ukupnom količinom od 8887373339.44. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 190.36K.