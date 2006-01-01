Cropto Wheat Token (CROW) Tokenomika
Cropto Wheat Token (CROW) Informacije
Cropto Wheat Token, asset-based Wheat Token in a wide region stretching from Europe to Asia, offer a way to invest in agriculture, with agricultural products stored in secure and audited warehouses in return. Cropto Wheat Token is a digital currency for agricultural products in the history of mankind. Such indispensible commodity, wheat which is of strategic importance in international trade, is carried to blockchain through the Cropto Wheat Token, and present their means of transparent and decentralized transfer of assets to the agricultural industry and this investment opportunity to the people. Cropto Wheat Tokens are created by tokenizing agricultural wheat products stored in audited warehouses on a blockchain technology-based platform in terms of the location of the relevant warehouse, and type and quantity of the relevant agricultural product. Agricultural products dating back to the dawn of mankind are turned into investments for today and tomorrow through Cropto Wheat Token.
Cropto is collateralized one on one with a physical commodity thanks to its nature of asset-backed token. Each Cropto Token is created by carrying a physical asset to the blockchain. This tokenization provides such advantages as high liquidity, easy access, equal access and buying in parts. Cropto Tokens are created by tokenizing them one on one against agricultural products stored in audited warehouses used by the agricultural industries in the worldwide. The agricultural products stored in such warehouses and documented with Warehouse Stock Receipts prove their existence without doubt.
Cropto Wheat Token (CROW) is a digital Wheat, powered by blockchain technology, an asset-backed stablecoin that is pegged 1:1 to 1 kilogram of Wheat.
Cropto Wheat Token (CROW) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cropto Wheat Token (CROW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Cropto Wheat Token (CROW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Cropto Wheat Token (CROW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj CROW tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja CROW tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku CROW tokena, istražite CROW cijenu tokena uživo!
CROW Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide CROW? Naša CROW stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.