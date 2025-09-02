CropBytes (CBX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 3.11$ 3.11 $ 3.11 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -31.49% Promjena cijene (7D) -31.49%

CropBytes (CBX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CBXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CBX je $ 3.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CBX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -31.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CropBytes (CBX)

Tržišna kapitalizacija $ 160.65K$ 160.65K $ 160.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 250.00K$ 250.00K $ 250.00K Količina u optjecaju 321.29M 321.29M 321.29M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CropBytes je $ 160.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CBX je 321.29M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 250.00K.