Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.275373 24-satna najviša cijena $ 0.302803 Najviša cijena ikada $ 0.4011 Najniža cijena $ 0.070262 Promjena cijene (1H) -0.43% Promjena cijene (1D) -5.28% Promjena cijene (7D) +69.96%

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) cijena u stvarnom vremenu je $0.281432. Tijekom protekla 24 sata, ZKCROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.275373 i najviše cijene $ 0.302803, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZKCRO je $ 0.4011, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.070262.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZKCRO se promijenio za -0.43% u posljednjih sat vremena, -5.28% u posljednjih 24 sata i +69.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

Tržišna kapitalizacija $ 37.36M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.36M Količina u optjecaju 132.76M Ukupna količina 132,757,021.6866254

