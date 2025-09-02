Više o ZKCRO

Cronos zkEVM CRO Cijena (ZKCRO)

1 ZKCRO u USD cijena uživo:

$0.279703
-7.00%1D
-7.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:06:48 (UTC+8)

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Informacije o cijeni (USD)

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) cijena u stvarnom vremenu je $0.281432. Tijekom protekla 24 sata, ZKCROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.275373 i najviše cijene $ 0.302803, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZKCRO je $ 0.4011, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.070262.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZKCRO se promijenio za -0.43% u posljednjih sat vremena, -5.28% u posljednjih 24 sata i +69.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cronos zkEVM CRO je $ 37.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZKCRO je 132.76M, s ukupnom količinom od 132757021.6866254. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.36M.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cronos zkEVM CRO u USD iznosila je $ -0.0157180005435114.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cronos zkEVM CRO u USD iznosila je $ +0.2982618024.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cronos zkEVM CRO u USD iznosila je $ +0.6211048045.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cronos zkEVM CRO u USD iznosila je $ +0.17323589102518814.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0157180005435114-5.28%
30 dana$ +0.2982618024+105.98%
60 dana$ +0.6211048045+220.69%
90 dana$ +0.17323589102518814+160.11%

Što je Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

Resurs Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

Službena web-stranica

Cronos zkEVM CRO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cronos zkEVM CRO.

Provjerite Cronos zkEVM CRO predviđanje cijene sada!

ZKCRO u lokalnim valutama

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZKCRO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

Koliko Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) vrijedi danas?
Cijena ZKCRO uživo u USD je 0.281432 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZKCRO u USD?
Trenutačna cijena ZKCRO u USD je $ 0.281432. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cronos zkEVM CRO?
Tržišna kapitalizacija za ZKCRO je $ 37.36M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZKCRO?
Količina u optjecaju za ZKCRO je 132.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZKCRO?
ZKCRO je postigao ATH cijenu od 0.4011 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZKCRO?
ZKCRO je vidio ATL cijenu od 0.070262 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZKCRO?
24-satni obujam trgovanja za ZKCRO je -- USD.
Hoće li ZKCRO još narasti ove godine?
ZKCRO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZKCRO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

