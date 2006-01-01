CRONK (CRONK) Tokenomika
Cronk is a cutting-edge cryptocurrency designed to revolutionize decentralized finance (DeFi) ecosystems. Built on a foundation of advanced blockchain technology, Cronk offers a versatile tokenomics model that prioritizes stability, liquidity, and sustainability. With a focus on community-driven governance, Cronk holders have a voice in shaping the token's future direction, ensuring transparency and fairness in decision-making processes. Through strategic partnerships and integration with leading DeFi platforms, Cronk aims to provide users with seamless access to a wide range of financial services, including lending, borrowing, and yield farming. With its innovative features and commitment to fostering a vibrant ecosystem, Cronk stands poised to redefine the landscape of decentralized finance, empowering users worldwide to participate in the future of finance.
CRONK (CRONK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike CRONK (CRONK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj CRONK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja CRONK tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku CRONK tokena, istražite CRONK cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.