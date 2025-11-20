Crome Cijena danas

Trenutačna cijena Crome (CROME) danas je $ 0.00818493, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CROME u USD je $ 0.00818493 po CROME.

Crome trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,184.93, s količinom u optjecaju od 1.00M CROME. Tijekom posljednja 24 sata, CROME trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.322876, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00772015.

U kratkoročnim performansama, CROME se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Crome (CROME)

Tržišna kapitalizacija $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crome je $ 8.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CROME je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.18K.