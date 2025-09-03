Više o CROISSANT

croissant the baby amarillo Logotip

croissant the baby amarillo Cijena (CROISSANT)

Neuvršten

1 CROISSANT u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena croissant the baby amarillo (CROISSANT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:39:37 (UTC+8)

croissant the baby amarillo (CROISSANT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+12.29%

+12.29%

croissant the baby amarillo (CROISSANT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CROISSANTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CROISSANT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CROISSANT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +12.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu croissant the baby amarillo (CROISSANT)

$ 9.84K
$ 9.84K$ 9.84K

--
----

$ 9.84K
$ 9.84K$ 9.84K

997.49M
997.49M 997.49M

997,490,396.489264
997,490,396.489264 997,490,396.489264

Trenutačna tržišna kapitalizacija croissant the baby amarillo je $ 9.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CROISSANT je 997.49M, s ukupnom količinom od 997490396.489264. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.84K.

croissant the baby amarillo (CROISSANT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz croissant the baby amarillo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz croissant the baby amarillo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz croissant the baby amarillo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz croissant the baby amarillo u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+28.02%
60 dana$ 0+35.06%
90 dana$ 0--

Što je croissant the baby amarillo (CROISSANT)

Croissant is a memecoin that pays tribute to the viral armadillo named Croissant! Beloved by millions on TikTok, this iconic armadillo is now immortalized on the Solana blockchain. As a community run memecoin, Croissant has no formal team or roadmap. Memecoins are inherently volatile assets and should never be traded with expectations of financial return. Croissant is meant for entertainment purposes only!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs croissant the baby amarillo (CROISSANT)

Službena web-stranica

croissant the baby amarillo Predviđanje cijene (USD)

Koliko će croissant the baby amarillo (CROISSANT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših croissant the baby amarillo (CROISSANT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za croissant the baby amarillo.

Provjerite croissant the baby amarillo predviđanje cijene sada!

CROISSANT u lokalnim valutama

croissant the baby amarillo (CROISSANT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike croissant the baby amarillo (CROISSANT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CROISSANT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o croissant the baby amarillo (CROISSANT)

Koliko croissant the baby amarillo (CROISSANT) vrijedi danas?
Cijena CROISSANT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CROISSANT u USD?
Trenutačna cijena CROISSANT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija croissant the baby amarillo?
Tržišna kapitalizacija za CROISSANT je $ 9.84K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CROISSANT?
Količina u optjecaju za CROISSANT je 997.49M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CROISSANT?
CROISSANT je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CROISSANT?
CROISSANT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CROISSANT?
24-satni obujam trgovanja za CROISSANT je -- USD.
Hoće li CROISSANT još narasti ove godine?
CROISSANT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CROISSANT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
croissant the baby amarillo (CROISSANT) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.