Croginal Cats Logotip

Croginal Cats Cijena (CROGINAL)

Neuvršten

1 CROGINAL u USD cijena uživo:

--
----
-10.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Croginal Cats (CROGINAL)
Croginal Cats (CROGINAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106907
$ 0.00106907$ 0.00106907

$ 0
$ 0$ 0

-0.93%

-10.46%

+14.01%

+14.01%

Croginal Cats (CROGINAL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CROGINALtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CROGINAL je $ 0.00106907, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CROGINAL se promijenio za -0.93% u posljednjih sat vremena, -10.46% u posljednjih 24 sata i +14.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Croginal Cats (CROGINAL)

$ 45.59K
$ 45.59K$ 45.59K

--
----

$ 45.59K
$ 45.59K$ 45.59K

938.81M
938.81M 938.81M

938,808,087.4985441
938,808,087.4985441 938,808,087.4985441

Trenutačna tržišna kapitalizacija Croginal Cats je $ 45.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CROGINAL je 938.81M, s ukupnom količinom od 938808087.4985441. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.59K.

Croginal Cats (CROGINAL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Croginal Cats u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Croginal Cats u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Croginal Cats u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Croginal Cats u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-10.46%
30 dana$ 0+39.80%
60 dana$ 0+73.74%
90 dana$ 0--

Što je Croginal Cats (CROGINAL)

We are the degen cats of cronos! We are CROGINAL! We feed our family, let us show you how community does it right! Come shake up sleepy cronos with us! Discord is our official home. Come eat with the FAM🦁

Resurs Croginal Cats (CROGINAL)

Službena web-stranica

Croginal Cats Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Croginal Cats (CROGINAL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Croginal Cats (CROGINAL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Croginal Cats.

Provjerite Croginal Cats predviđanje cijene sada!

CROGINAL u lokalnim valutama

Croginal Cats (CROGINAL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Croginal Cats (CROGINAL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CROGINAL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Croginal Cats (CROGINAL)

Koliko Croginal Cats (CROGINAL) vrijedi danas?
Cijena CROGINAL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CROGINAL u USD?
Trenutačna cijena CROGINAL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Croginal Cats?
Tržišna kapitalizacija za CROGINAL je $ 45.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CROGINAL?
Količina u optjecaju za CROGINAL je 938.81M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CROGINAL?
CROGINAL je postigao ATH cijenu od 0.00106907 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CROGINAL?
CROGINAL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CROGINAL?
24-satni obujam trgovanja za CROGINAL je -- USD.
Hoće li CROGINAL još narasti ove godine?
CROGINAL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CROGINAL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.