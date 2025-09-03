Croginal Cats (CROGINAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00106907$ 0.00106907 $ 0.00106907 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.93% Promjena cijene (1D) -10.46% Promjena cijene (7D) +14.01% Promjena cijene (7D) +14.01%

Croginal Cats (CROGINAL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CROGINALtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CROGINAL je $ 0.00106907, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CROGINAL se promijenio za -0.93% u posljednjih sat vremena, -10.46% u posljednjih 24 sata i +14.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Croginal Cats (CROGINAL)

Tržišna kapitalizacija $ 45.59K$ 45.59K $ 45.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.59K$ 45.59K $ 45.59K Količina u optjecaju 938.81M 938.81M 938.81M Ukupna količina 938,808,087.4985441 938,808,087.4985441 938,808,087.4985441

Trenutačna tržišna kapitalizacija Croginal Cats je $ 45.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CROGINAL je 938.81M, s ukupnom količinom od 938808087.4985441. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.59K.