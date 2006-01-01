Crogecoin (CROGE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Crogecoin (CROGE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Crogecoin (CROGE) Informacije We are one of the first meme to utility tokens in the Cronos space. Already achieving 1m in 3 days (very rare for cronos) We have become whitelisted on MMF (cronos largest exchange) and launched a new DAPP: https://dapp.crogecoin.com/dashboard Project is ran by 4 big name call channels in the BSC world. We are aiming to bring as much attention to CRO as possible, and turning it into a bigger space, hopefully one day taking over BSC market share. We are also planning on the first BSC to CRO bridge, which has never been done so far. Službena web stranica: https://www.crogecoin.com/ Kupi CROGE odmah!

Crogecoin (CROGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Crogecoin (CROGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Povijesni maksimum: $ 0.050698 $ 0.050698 $ 0.050698 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0024756 $ 0.0024756 $ 0.0024756 Saznajte više o cijeni Crogecoin (CROGE)

Crogecoin (CROGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Crogecoin (CROGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CROGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CROGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CROGE tokena, istražite CROGE cijenu tokena uživo!

