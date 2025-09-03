Crodie (CRODIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04299022$ 0.04299022 $ 0.04299022 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.63% Promjena cijene (1D) +3.96% Promjena cijene (7D) +7.54% Promjena cijene (7D) +7.54%

Crodie (CRODIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRODIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRODIE je $ 0.04299022, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRODIE se promijenio za +1.63% u posljednjih sat vremena, +3.96% u posljednjih 24 sata i +7.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crodie (CRODIE)

Tržišna kapitalizacija $ 280.90K$ 280.90K $ 280.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 280.90K$ 280.90K $ 280.90K Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,879,374.8977008 999,879,374.8977008 999,879,374.8977008

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crodie je $ 280.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRODIE je 999.88M, s ukupnom količinom od 999879374.8977008. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 280.90K.