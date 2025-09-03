Crodex (CRX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 24-satna najniža cijena $ 1.096 $ 1.096 $ 1.096 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 24-satna najviša cijena $ 1.096$ 1.096 $ 1.096 Najviša cijena ikada $ 111.08$ 111.08 $ 111.08 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.96% Promjena cijene (1D) -0.98% Promjena cijene (7D) +402,336.58% Promjena cijene (7D) +402,336.58%

Crodex (CRX) cijena u stvarnom vremenu je $1.045. Tijekom protekla 24 sata, CRXtrgovalo je između najniže cijene $ 1.012 i najviše cijene $ 1.096, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRX je $ 111.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRX se promijenio za +1.96% u posljednjih sat vremena, -0.98% u posljednjih 24 sata i +402,336.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crodex (CRX)

Tržišna kapitalizacija $ 103.69K$ 103.69K $ 103.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 103.69K$ 103.69K $ 103.69K Količina u optjecaju 100.00K 100.00K 100.00K Ukupna količina 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crodex je $ 103.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRX je 100.00K, s ukupnom količinom od 100000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 103.69K.