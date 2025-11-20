Crocodile Finance Cijena danas

Trenutačna cijena Crocodile Finance (CROC) danas je $ 10.15, s promjenom od 4.46% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CROC u USD je $ 10.15 po CROC.

Crocodile Finance trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,763,639, s količinom u optjecaju od 173.93K CROC. Tijekom posljednja 24 sata, CROC trgovao je između $ 9.64 (niska) i $ 10.72 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 29.85, dok je rekordna najniža cijena bila $ 9.46.

U kratkoročnim performansama, CROC se kretao +0.83% u posljednjem satu i -19.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Crocodile Finance (CROC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Količina u optjecaju 173.93K 173.93K 173.93K Ukupna količina 173,927.1726143236 173,927.1726143236 173,927.1726143236

