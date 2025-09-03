Više o CROCHET

Crochet World Logotip

Crochet World Cijena (CROCHET)

Neuvršten

1 CROCHET u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Crochet World (CROCHET)
Crochet World (CROCHET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.10%

+0.10%

Crochet World (CROCHET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CROCHETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CROCHET je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CROCHET se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crochet World (CROCHET)

$ 15.95K
$ 15.95K$ 15.95K

--
----

$ 15.95K
$ 15.95K$ 15.95K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crochet World je $ 15.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CROCHET je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.95K.

Crochet World (CROCHET) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Crochet World u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Crochet World u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Crochet World u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Crochet World u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+13.06%
60 dana$ 0+34.46%
90 dana$ 0--

Što je Crochet World (CROCHET)

Crochet World Token on Solana: A playful meme coin that brings crochet enthusiasts together. Celebrate, share, and enjoy crochet creativity in a fun-loving community. Join us to connect over your passion and make every stitch count in a world of crochet fun!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Crochet World (CROCHET)

Službena web-stranica

Crochet World Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Crochet World (CROCHET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Crochet World (CROCHET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Crochet World.

Provjerite Crochet World predviđanje cijene sada!

CROCHET u lokalnim valutama

Crochet World (CROCHET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Crochet World (CROCHET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CROCHET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Crochet World (CROCHET)

Koliko Crochet World (CROCHET) vrijedi danas?
Cijena CROCHET uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CROCHET u USD?
Trenutačna cijena CROCHET u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Crochet World?
Tržišna kapitalizacija za CROCHET je $ 15.95K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CROCHET?
Količina u optjecaju za CROCHET je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CROCHET?
CROCHET je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CROCHET?
CROCHET je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CROCHET?
24-satni obujam trgovanja za CROCHET je -- USD.
Hoće li CROCHET još narasti ove godine?
CROCHET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CROCHET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.