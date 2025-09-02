croc cat (CROC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00529201$ 0.00529201 $ 0.00529201 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.49% Promjena cijene (1D) +2.33% Promjena cijene (7D) +7.06% Promjena cijene (7D) +7.06%

croc cat (CROC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CROCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CROC je $ 0.00529201, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CROC se promijenio za -0.49% u posljednjih sat vremena, +2.33% u posljednjih 24 sata i +7.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu croc cat (CROC)

Tržišna kapitalizacija $ 88.27K$ 88.27K $ 88.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 88.27K$ 88.27K $ 88.27K Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,881,221.62 999,881,221.62 999,881,221.62

Trenutačna tržišna kapitalizacija croc cat je $ 88.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CROC je 999.88M, s ukupnom količinom od 999881221.62. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 88.27K.