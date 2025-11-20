Trenutačna cijena Croatian Football Federation Token (VATRENI) danas je $ 2.34, s promjenom od 11.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VATRENI u USD je $ 2.34 po VATRENI.

Croatian Football Federation Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,346,297, s količinom u optjecaju od 4.00M VATRENI. Tijekom posljednja 24 sata, VATRENI trgovao je između $ 2.09 (niska) i $ 2.46 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.46, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.050045.

U kratkoročnim performansama, VATRENI se kretao +1.84% u posljednjem satu i +11.24% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Tržišna kapitalizacija $ 9.35M$ 9.35M $ 9.35M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.13M$ 49.13M $ 49.13M Količina u optjecaju 4.00M 4.00M 4.00M Ukupna količina 20,999,999.441835824 20,999,999.441835824 20,999,999.441835824

