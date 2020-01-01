Croatian FF Fan Token (VATRENI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Croatian FF Fan Token (VATRENI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Croatian FF Fan Token (VATRENI) Informacije VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token. Službena web stranica: https://token.hns-cff.hr/ Kupi VATRENI odmah!

Croatian FF Fan Token (VATRENI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Croatian FF Fan Token (VATRENI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Ukupna količina: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Količina u optjecaju: $ 990.25K $ 990.25K $ 990.25K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 33.72M $ 33.72M $ 33.72M Povijesni maksimum: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 Povijesni minimum: $ 0.050045 $ 0.050045 $ 0.050045 Trenutna cijena: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Saznajte više o cijeni Croatian FF Fan Token (VATRENI)

Croatian FF Fan Token (VATRENI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Croatian FF Fan Token (VATRENI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VATRENI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VATRENI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VATRENI tokena, istražite VATRENI cijenu tokena uživo!

VATRENI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VATRENI? Naša VATRENI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VATRENI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!