Croatian FF Fan Token Cijena (VATRENI)

1 VATRENI u USD cijena uživo:

$1.18
$1.18$1.18
-2.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Croatian FF Fan Token (VATRENI)
Croatian FF Fan Token (VATRENI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.18
24-satna najniža cijena
$ 1.24
24-satna najviša cijena

$ 1.18
$ 1.24
$ 1.71
$ 0.050045
+0.14%

-2.16%

+2.08%

+2.08%

Croatian FF Fan Token (VATRENI) cijena u stvarnom vremenu je $1.18. Tijekom protekla 24 sata, VATRENItrgovalo je između najniže cijene $ 1.18 i najviše cijene $ 1.24, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VATRENI je $ 1.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.050045.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VATRENI se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -2.16% u posljednjih 24 sata i +2.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Croatian FF Fan Token (VATRENI)

$ 1.17M
--
$ 35.51M
990.25K
30,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Croatian FF Fan Token je $ 1.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VATRENI je 990.25K, s ukupnom količinom od 30000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.51M.

Croatian FF Fan Token (VATRENI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Croatian FF Fan Token u USD iznosila je $ -0.026166131550421.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Croatian FF Fan Token u USD iznosila je $ +1.4221203060.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Croatian FF Fan Token u USD iznosila je $ +0.4124353700.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Croatian FF Fan Token u USD iznosila je $ +0.63357284731367.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.026166131550421-2.16%
30 dana$ +1.4221203060+120.52%
60 dana$ +0.4124353700+34.95%
90 dana$ +0.63357284731367+115.95%

Što je Croatian FF Fan Token (VATRENI)

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

Resurs Croatian FF Fan Token (VATRENI)

Croatian FF Fan Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Croatian FF Fan Token (VATRENI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Croatian FF Fan Token (VATRENI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Croatian FF Fan Token.

Provjerite Croatian FF Fan Token predviđanje cijene sada!

VATRENI u lokalnim valutama

Croatian FF Fan Token (VATRENI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Croatian FF Fan Token (VATRENI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VATRENI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Croatian FF Fan Token (VATRENI)

Koliko Croatian FF Fan Token (VATRENI) vrijedi danas?
Cijena VATRENI uživo u USD je 1.18 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VATRENI u USD?
Trenutačna cijena VATRENI u USD je $ 1.18. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Croatian FF Fan Token?
Tržišna kapitalizacija za VATRENI je $ 1.17M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VATRENI?
Količina u optjecaju za VATRENI je 990.25K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VATRENI?
VATRENI je postigao ATH cijenu od 1.71 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VATRENI?
VATRENI je vidio ATL cijenu od 0.050045 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VATRENI?
24-satni obujam trgovanja za VATRENI je -- USD.
Hoće li VATRENI još narasti ove godine?
VATRENI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VATRENI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
