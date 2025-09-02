Croatian FF Fan Token (VATRENI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24-satna najniža cijena $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 24-satna najviša cijena $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Najviša cijena ikada $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 Najniža cijena $ 0.050045$ 0.050045 $ 0.050045 Promjena cijene (1H) +0.14% Promjena cijene (1D) -2.16% Promjena cijene (7D) +2.08% Promjena cijene (7D) +2.08%

Croatian FF Fan Token (VATRENI) cijena u stvarnom vremenu je $1.18. Tijekom protekla 24 sata, VATRENItrgovalo je između najniže cijene $ 1.18 i najviše cijene $ 1.24, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VATRENI je $ 1.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.050045.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VATRENI se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -2.16% u posljednjih 24 sata i +2.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Croatian FF Fan Token (VATRENI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.51M$ 35.51M $ 35.51M Količina u optjecaju 990.25K 990.25K 990.25K Ukupna količina 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Croatian FF Fan Token je $ 1.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VATRENI je 990.25K, s ukupnom količinom od 30000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.51M.