Croak ($CROAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00099217 24-satna najviša cijena $ 0.00109684 Najviša cijena ikada $ 0.00200059 Najniža cijena $ 0.00012706 Promjena cijene (1H) -0.37% Promjena cijene (1D) +0.34% Promjena cijene (7D) -14.16%

Croak ($CROAK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00105595. Tijekom protekla 24 sata, $CROAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00099217 i najviše cijene $ 0.00109684, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $CROAK je $ 0.00200059, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00012706.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $CROAK se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, +0.34% u posljednjih 24 sata i -14.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Croak ($CROAK)

Tržišna kapitalizacija $ 2.13M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.13M Količina u optjecaju 2.02B Ukupna količina 2,015,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Croak je $ 2.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $CROAK je 2.02B, s ukupnom količinom od 2015000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.13M.