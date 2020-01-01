CRINGE (CRINGE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CRINGE (CRINGE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CRINGE (CRINGE) Informacije CRINGE is a Solana meme token centered around all images, videos, and actions which are cringe! Warning: Cringe Alert! Remember, folks! Just like we don't judge people based on race, ethnicity, or color, we shouldn't judge them for being cringe. After all, cringe isn't ugly - it's just... special. 😉 Embrace your inner cringe, because in a world full of copycats, being cringey is the new cool! Meme coins are driven by community, and our community is CRINGE as heck! Službena web stranica: https://cringetoken.wtf/ Kupi CRINGE odmah!

CRINGE (CRINGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CRINGE (CRINGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.21K Ukupna količina: $ 998.86M Količina u optjecaju: $ 998.86M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.21K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0 Saznajte više o cijeni CRINGE (CRINGE)

CRINGE (CRINGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CRINGE (CRINGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CRINGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CRINGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CRINGE tokena, istražite CRINGE cijenu tokena uživo!

CRINGE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CRINGE? Naša CRINGE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CRINGE predviđanje cijene tokena odmah!

