CRIME (CRIME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.58% Promjena cijene (1D) -0.05% Promjena cijene (7D) +0.23% Promjena cijene (7D) +0.23%

CRIME (CRIME) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRIMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRIME je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRIME se promijenio za -1.58% u posljednjih sat vremena, -0.05% u posljednjih 24 sata i +0.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CRIME (CRIME)

Tržišna kapitalizacija $ 53.92K$ 53.92K $ 53.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.92K$ 53.92K $ 53.92K Količina u optjecaju 9.75B 9.75B 9.75B Ukupna količina 9,749,990,774.91453 9,749,990,774.91453 9,749,990,774.91453

Trenutačna tržišna kapitalizacija CRIME je $ 53.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRIME je 9.75B, s ukupnom količinom od 9749990774.91453. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.92K.