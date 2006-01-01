Cricket Foundation (CRIC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Cricket Foundation (CRIC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Cricket Foundation (CRIC) Informacije

Cricket Foundation is where the sport of Cricket meets the world of Crypto. It is the worlds first project exclusive to the sport of Cricket, and also is home to the worlds first NFT and Collectible marketplace exclusive to the sport of Cricket.It is driven the Cricket Token, that supports governance, transactions and interactions with the Cricket Network.

Cricket is completely owned and operated by the Cricket ecosystem - Players, Boards, Fans and supporters alike. The network is backed by over 100 founding ecosystem participants across 11 countries. It is also backed by several institutions like Epsilon Ventures, Torque Capital, FalconX, Alchemist, Anthill Ventures, etc.

Cricket is a layer 1 platform built on the COSMOS + Zebi framework, that supports multiple applications. The vision of the platform is to build all use cases for Cricket within this network ranging from NFT marketplace, gaming, eSports, merchandising, licensing, etc.

https://cricket.foundation/

Cricket Foundation (CRIC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cricket Foundation (CRIC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
--
----
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Povijesni maksimum:
$ 0.297451
$ 0.297451$ 0.297451
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00034073
$ 0.00034073$ 0.00034073

Cricket Foundation (CRIC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Cricket Foundation (CRIC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CRIC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CRIC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CRIC tokena, istražite CRIC cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.