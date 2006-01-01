Cricket Foundation (CRIC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cricket Foundation (CRIC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cricket Foundation (CRIC) Informacije Cricket Foundation is where the sport of Cricket meets the world of Crypto. It is the worlds first project exclusive to the sport of Cricket, and also is home to the worlds first NFT and Collectible marketplace exclusive to the sport of Cricket.It is driven the Cricket Token, that supports governance, transactions and interactions with the Cricket Network. Cricket is completely owned and operated by the Cricket ecosystem - Players, Boards, Fans and supporters alike. The network is backed by over 100 founding ecosystem participants across 11 countries. It is also backed by several institutions like Epsilon Ventures, Torque Capital, FalconX, Alchemist, Anthill Ventures, etc. Cricket is a layer 1 platform built on the COSMOS + Zebi framework, that supports multiple applications. The vision of the platform is to build all use cases for Cricket within this network ranging from NFT marketplace, gaming, eSports, merchandising, licensing, etc. Službena web stranica: https://cricket.foundation/ Kupi CRIC odmah!

Cricket Foundation (CRIC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cricket Foundation (CRIC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: -- -- -- Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Povijesni maksimum: $ 0.297451 $ 0.297451 $ 0.297451 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00034073 $ 0.00034073 $ 0.00034073 Saznajte više o cijeni Cricket Foundation (CRIC)

Cricket Foundation (CRIC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cricket Foundation (CRIC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CRIC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CRIC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CRIC tokena, istražite CRIC cijenu tokena uživo!

CRIC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CRIC? Naša CRIC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CRIC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!