Crestal Nation (NATION) Informacije Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner. Službena web stranica: https://www.crestal.network/ Bijela knjiga: https://docs.crestal.network/nation/litepaper Kupi NATION odmah!

Crestal Nation (NATION) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Crestal Nation (NATION), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 3.13B $ 3.13B $ 3.13B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.04M $ 9.04M $ 9.04M Povijesni maksimum: $ 0.00168538 $ 0.00168538 $ 0.00168538 Povijesni minimum: $ 0.00059142 $ 0.00059142 $ 0.00059142 Trenutna cijena: $ 0.00090642 $ 0.00090642 $ 0.00090642 Saznajte više o cijeni Crestal Nation (NATION)

Crestal Nation (NATION) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Crestal Nation (NATION) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NATION tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NATION tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NATION tokena, istražite NATION cijenu tokena uživo!

