Crestal Nation (NATION) Informacije o cijeni (USD)

Crestal Nation (NATION) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NATIONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NATION je $ 0.00168538, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NATION se promijenio za -0.99% u posljednjih sat vremena, -3.23% u posljednjih 24 sata i -4.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crestal Nation (NATION)

Tržišna kapitalizacija $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.41M$ 9.41M $ 9.41M Količina u optjecaju 3.13B 3.13B 3.13B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crestal Nation je $ 2.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NATION je 3.13B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.41M.