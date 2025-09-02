Više o NATION

Crestal Nation Cijena (NATION)

1 NATION u USD cijena uživo:

$0.00094093
$0.00094093
-3.20%1D
Grafikon aktualnih cijena Crestal Nation (NATION)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:05:24 (UTC+8)

Crestal Nation (NATION) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

$ 0.00168538
$ 0.00168538$ 0.00168538

-0.99%

-3.23%

-4.07%

-4.07%

Crestal Nation (NATION) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NATIONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NATION je $ 0.00168538, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NATION se promijenio za -0.99% u posljednjih sat vremena, -3.23% u posljednjih 24 sata i -4.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crestal Nation (NATION)

$ 2.95M
$ 2.95M

--
--

$ 9.41M
$ 9.41M

3.13B
3.13B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crestal Nation je $ 2.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NATION je 3.13B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.41M.

Crestal Nation (NATION) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Crestal Nation u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Crestal Nation u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Crestal Nation u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Crestal Nation u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.23%
30 dana$ 0-3.88%
60 dana$ 0+4.78%
90 dana$ 0--

Što je Crestal Nation (NATION)

Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner.

Resurs Crestal Nation (NATION)

Službena web-stranica

Crestal Nation Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Crestal Nation (NATION) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Crestal Nation (NATION) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Crestal Nation.

Provjerite Crestal Nation predviđanje cijene sada!

NATION u lokalnim valutama

Crestal Nation (NATION) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Crestal Nation (NATION) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NATION opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Crestal Nation (NATION)

Koliko Crestal Nation (NATION) vrijedi danas?
Cijena NATION uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NATION u USD?
Trenutačna cijena NATION u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Crestal Nation?
Tržišna kapitalizacija za NATION je $ 2.95M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NATION?
Količina u optjecaju za NATION je 3.13B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NATION?
NATION je postigao ATH cijenu od 0.00168538 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NATION?
NATION je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NATION?
24-satni obujam trgovanja za NATION je -- USD.
Hoće li NATION još narasti ove godine?
NATION mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NATION predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:05:24 (UTC+8)

