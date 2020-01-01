Credefi (CREDI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Credefi (CREDI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Credefi (CREDI) Informacije Credefi is the world's most advanced crypto peer 2 peer lending platform, that combines the best practices of DeFi and traditional finance. Our hybrid mechanism solves real life problems and inefficiencies of the conventional banking and financel sector, and provides unique opportunities for both borrowers and lenders. Credefi allows platform participants to invest in credit portfolios, individual credits, or do trade finance, directly through their personal wallet. Banking redefined. Službena web stranica: https://www.credefi.io/ Kupi CREDI odmah!

Credefi (CREDI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Credefi (CREDI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Ukupna količina: $ 948.57M $ 948.57M $ 948.57M Količina u optjecaju: $ 748.57M $ 748.57M $ 748.57M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Povijesni maksimum: $ 0.317732 $ 0.317732 $ 0.317732 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00362938 $ 0.00362938 $ 0.00362938 Saznajte više o cijeni Credefi (CREDI)

Credefi (CREDI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Credefi (CREDI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CREDI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CREDI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CREDI tokena, istražite CREDI cijenu tokena uživo!

