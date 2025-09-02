Credefi (CREDI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00350569 $ 0.00350569 $ 0.00350569 24-satna najniža cijena $ 0.00387539 $ 0.00387539 $ 0.00387539 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00350569$ 0.00350569 $ 0.00350569 24-satna najviša cijena $ 0.00387539$ 0.00387539 $ 0.00387539 Najviša cijena ikada $ 0.317732$ 0.317732 $ 0.317732 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.50% Promjena cijene (1D) -3.76% Promjena cijene (7D) -9.98% Promjena cijene (7D) -9.98%

Credefi (CREDI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00372952. Tijekom protekla 24 sata, CREDItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00350569 i najviše cijene $ 0.00387539, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CREDI je $ 0.317732, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CREDI se promijenio za -0.50% u posljednjih sat vremena, -3.76% u posljednjih 24 sata i -9.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Credefi (CREDI)

Tržišna kapitalizacija $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Količina u optjecaju 748.57M 748.57M 748.57M Ukupna količina 948,573,880.0 948,573,880.0 948,573,880.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Credefi je $ 2.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CREDI je 748.57M, s ukupnom količinom od 948573880.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.54M.