CreatorDAO Cijena danas

Trenutačna cijena CreatorDAO (CREATOR) danas je $ 0.00303762, s promjenom od 4.78% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CREATOR u USD je $ 0.00303762 po CREATOR.

CreatorDAO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 869,306, s količinom u optjecaju od 285.84M CREATOR. Tijekom posljednja 24 sata, CREATOR trgovao je između $ 0.00291095 (niska) i $ 0.00321554 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02225446, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00269697.

U kratkoročnim performansama, CREATOR se kretao -0.81% u posljednjem satu i -29.31% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CreatorDAO (CREATOR)

Tržišna kapitalizacija $ 869.31K$ 869.31K $ 869.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Količina u optjecaju 285.84M 285.84M 285.84M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CreatorDAO je $ 869.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CREATOR je 285.84M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.04M.