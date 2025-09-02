Cream (CREAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.987023 $ 0.987023 $ 0.987023 24-satna najniža cijena $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.987023$ 0.987023 $ 0.987023 24-satna najviša cijena $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Najviša cijena ikada $ 374.1$ 374.1 $ 374.1 Najniža cijena $ 0.906903$ 0.906903 $ 0.906903 Promjena cijene (1H) +1.56% Promjena cijene (1D) +4.93% Promjena cijene (7D) -11.39% Promjena cijene (7D) -11.39%

Cream (CREAM) cijena u stvarnom vremenu je $1.16. Tijekom protekla 24 sata, CREAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.987023 i najviše cijene $ 1.17, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CREAM je $ 374.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.906903.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CREAM se promijenio za +1.56% u posljednjih sat vremena, +4.93% u posljednjih 24 sata i -11.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cream (CREAM)

Tržišna kapitalizacija $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M Količina u optjecaju 2.32M 2.32M 2.32M Ukupna količina 2,924,546.3309680186 2,924,546.3309680186 2,924,546.3309680186

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cream je $ 2.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CREAM je 2.32M, s ukupnom količinom od 2924546.3309680186. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.38M.