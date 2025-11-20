Crazzers AI Cijena danas

Trenutačna cijena Crazzers AI (CRAZZERS) danas je $ 0.00009937, s promjenom od 8.21% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CRAZZERS u USD je $ 0.00009937 po CRAZZERS.

Crazzers AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 40,062, s količinom u optjecaju od 403.14M CRAZZERS. Tijekom posljednja 24 sata, CRAZZERS trgovao je između $ 0.00009132 (niska) i $ 0.00010398 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0005108, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00005884.

U kratkoročnim performansama, CRAZZERS se kretao -0.68% u posljednjem satu i -17.56% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Crazzers AI (CRAZZERS)

Tržišna kapitalizacija $ 40.06K$ 40.06K $ 40.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 99.37K$ 99.37K $ 99.37K Količina u optjecaju 403.14M 403.14M 403.14M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crazzers AI je $ 40.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRAZZERS je 403.14M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 99.37K.