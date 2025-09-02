Crazy Monkey (CMONK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01021601$ 0.01021601 $ 0.01021601 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +16.13% Promjena cijene (7D) +16.13%

Crazy Monkey (CMONK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CMONKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CMONK je $ 0.01021601, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CMONK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +16.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crazy Monkey (CMONK)

Tržišna kapitalizacija $ 87.61K$ 87.61K $ 87.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 87.61K$ 87.61K $ 87.61K Količina u optjecaju 1.64B 1.64B 1.64B Ukupna količina 1,642,517,011.0 1,642,517,011.0 1,642,517,011.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crazy Monkey je $ 87.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CMONK je 1.64B, s ukupnom količinom od 1642517011.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 87.61K.