CRAWJU Cijena danas

Trenutačna cijena CRAWJU (CRAWJU) danas je $ 0.00042864, s promjenom od 17.68% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CRAWJU u USD je $ 0.00042864 po CRAWJU.

CRAWJU trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 426,114, s količinom u optjecaju od 994.11M CRAWJU. Tijekom posljednja 24 sata, CRAWJU trgovao je između $ 0.00042102 (niska) i $ 0.00052072 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00438897, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00038134.

U kratkoročnim performansama, CRAWJU se kretao +0.20% u posljednjem satu i -34.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CRAWJU (CRAWJU)

Tržišna kapitalizacija $ 426.11K$ 426.11K $ 426.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 426.11K$ 426.11K $ 426.11K Količina u optjecaju 994.11M 994.11M 994.11M Ukupna količina 994,109,792.0 994,109,792.0 994,109,792.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CRAWJU je $ 426.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRAWJU je 994.11M, s ukupnom količinom od 994109792.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 426.11K.