Crashout Cijena (CRASHOUT)

1 CRASHOUT u USD cijena uživo:

$0.00126819
+0.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Crashout (CRASHOUT)
Crashout (CRASHOUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00113091
24-satna najniža cijena
$ 0.00131595
24-satna najviša cijena

$ 0.00113091
$ 0.00131595
$ 0.01390293
$ 0
+0.28%

+0.83%

+3.07%

+3.07%

Crashout (CRASHOUT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00126819. Tijekom protekla 24 sata, CRASHOUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00113091 i najviše cijene $ 0.00131595, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRASHOUT je $ 0.01390293, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRASHOUT se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, +0.83% u posljednjih 24 sata i +3.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crashout (CRASHOUT)

$ 1.27M
--
$ 1.27M
999.99M
999,986,939.730491
Trenutačna tržišna kapitalizacija Crashout je $ 1.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRASHOUT je 999.99M, s ukupnom količinom od 999986939.730491. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.27M.

Crashout (CRASHOUT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Crashout u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Crashout u USD iznosila je $ +0.0001954396.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Crashout u USD iznosila je $ -0.0002337469.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Crashout u USD iznosila je $ +0.0005332197232739421.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.83%
30 dana$ +0.0001954396+15.41%
60 dana$ -0.0002337469-18.43%
90 dana$ +0.0005332197232739421+72.55%

Što je Crashout (CRASHOUT)

Crashout is a financial asset that is apart of the anti cancel culture movement. Crashout intends to embrace people who publicily post things which put them at risk of being cancelled, bullied, made fun of, or mogged on the timeline. At the beginning of social media, the internet was overtaken by prank videos, america's funniest home videos, people freaking out and being silly, videos of people getting arrested for doing insane things, etc. The internet has continued to follow this trend where the most popular videos now are of streamers crashing out like Speed or Kai Cenat, zoomer brainrot videos, and just generally that acting unhinged or being politically incorrect gets the most mindshare (ex. Tate, Nick Fuentes, etc). Crashout is a bet on the growth of social media. Crashout is a bet on content creators. Crashout is a bet on zoomers. Crashout is a bet on the internet.

Resurs Crashout (CRASHOUT)

Službena web-stranica

Crashout Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Crashout (CRASHOUT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Crashout (CRASHOUT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Crashout.

Provjerite Crashout predviđanje cijene sada!

CRASHOUT u lokalnim valutama

Crashout (CRASHOUT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Crashout (CRASHOUT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRASHOUT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Crashout (CRASHOUT)

Koliko Crashout (CRASHOUT) vrijedi danas?
Cijena CRASHOUT uživo u USD je 0.00126819 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CRASHOUT u USD?
Trenutačna cijena CRASHOUT u USD je $ 0.00126819. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Crashout?
Tržišna kapitalizacija za CRASHOUT je $ 1.27M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CRASHOUT?
Količina u optjecaju za CRASHOUT je 999.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CRASHOUT?
CRASHOUT je postigao ATH cijenu od 0.01390293 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CRASHOUT?
CRASHOUT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CRASHOUT?
24-satni obujam trgovanja za CRASHOUT je -- USD.
Hoće li CRASHOUT još narasti ove godine?
CRASHOUT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CRASHOUT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.