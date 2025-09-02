Crashout (CRASHOUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00113091 24-satna najviša cijena $ 0.00131595 Najviša cijena ikada $ 0.01390293 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.28% Promjena cijene (1D) +0.83% Promjena cijene (7D) +3.07%

Crashout (CRASHOUT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00126819. Tijekom protekla 24 sata, CRASHOUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00113091 i najviše cijene $ 0.00131595, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRASHOUT je $ 0.01390293, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRASHOUT se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, +0.83% u posljednjih 24 sata i +3.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crashout (CRASHOUT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.27M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.27M Količina u optjecaju 999.99M Ukupna količina 999,986,939.730491

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crashout je $ 1.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRASHOUT je 999.99M, s ukupnom količinom od 999986939.730491. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.27M.