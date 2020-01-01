Crash On Base (CRASH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Crash On Base (CRASH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Crash On Base (CRASH) Informacije Crash has taken his rightful throne on BASE!! After giving countless calls and making people millions, we have decided his legacy must be cemented as a coin. This coin will serve as a thank you for working for his bags and ours as well. Don’t be allergic to money… BUY $CRASH. Službena web stranica: https://crashonbase.xyz/ Kupi CRASH odmah!

Crash On Base (CRASH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Crash On Base (CRASH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Ukupna količina: $ 956.31M $ 956.31M $ 956.31M Količina u optjecaju: $ 956.31M $ 956.31M $ 956.31M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Povijesni maksimum: $ 0.03898669 $ 0.03898669 $ 0.03898669 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00181734 $ 0.00181734 $ 0.00181734 Saznajte više o cijeni Crash On Base (CRASH)

Crash On Base (CRASH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Crash On Base (CRASH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CRASH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CRASH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CRASH tokena, istražite CRASH cijenu tokena uživo!

CRASH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CRASH? Naša CRASH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CRASH predviđanje cijene tokena odmah!

