Više o CRASH

CRASH Informacije o cijeni

CRASH Službena web stranica

CRASH Tokenomija

CRASH Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Crash On Base Logotip

Crash On Base Cijena (CRASH)

Neuvršten

1 CRASH u USD cijena uživo:

$0.00175206
$0.00175206$0.00175206
+0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Crash On Base (CRASH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:13:46 (UTC+8)

Crash On Base (CRASH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00160279
$ 0.00160279$ 0.00160279
24-satna najniža cijena
$ 0.00175299
$ 0.00175299$ 0.00175299
24-satna najviša cijena

$ 0.00160279
$ 0.00160279$ 0.00160279

$ 0.00175299
$ 0.00175299$ 0.00175299

$ 0.03898669
$ 0.03898669$ 0.03898669

$ 0
$ 0$ 0

+2.13%

+0.63%

-25.04%

-25.04%

Crash On Base (CRASH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00175206. Tijekom protekla 24 sata, CRASHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00160279 i najviše cijene $ 0.00175299, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRASH je $ 0.03898669, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRASH se promijenio za +2.13% u posljednjih sat vremena, +0.63% u posljednjih 24 sata i -25.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crash On Base (CRASH)

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

--
----

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

956.31M
956.31M 956.31M

956,313,165.6720687
956,313,165.6720687 956,313,165.6720687

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crash On Base je $ 1.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRASH je 956.31M, s ukupnom količinom od 956313165.6720687. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.68M.

Crash On Base (CRASH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Crash On Base u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Crash On Base u USD iznosila je $ -0.0005573949.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Crash On Base u USD iznosila je $ -0.0002976516.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Crash On Base u USD iznosila je $ -0.0001044086387698495.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.63%
30 dana$ -0.0005573949-31.81%
60 dana$ -0.0002976516-16.98%
90 dana$ -0.0001044086387698495-5.62%

Što je Crash On Base (CRASH)

Crash has taken his rightful throne on BASE!! After giving countless calls and making people millions, we have decided his legacy must be cemented as a coin. This coin will serve as a thank you for working for his bags and ours as well. Don’t be allergic to money… BUY $CRASH.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Crash On Base (CRASH)

Službena web-stranica

Crash On Base Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Crash On Base (CRASH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Crash On Base (CRASH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Crash On Base.

Provjerite Crash On Base predviđanje cijene sada!

CRASH u lokalnim valutama

Crash On Base (CRASH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Crash On Base (CRASH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRASH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Crash On Base (CRASH)

Koliko Crash On Base (CRASH) vrijedi danas?
Cijena CRASH uživo u USD je 0.00175206 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CRASH u USD?
Trenutačna cijena CRASH u USD je $ 0.00175206. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Crash On Base?
Tržišna kapitalizacija za CRASH je $ 1.68M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CRASH?
Količina u optjecaju za CRASH je 956.31M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CRASH?
CRASH je postigao ATH cijenu od 0.03898669 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CRASH?
CRASH je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CRASH?
24-satni obujam trgovanja za CRASH je -- USD.
Hoće li CRASH još narasti ove godine?
CRASH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CRASH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:13:46 (UTC+8)

Crash On Base (CRASH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.