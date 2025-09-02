Crash On Base (CRASH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00160279 $ 0.00160279 $ 0.00160279 24-satna najniža cijena $ 0.00175299 $ 0.00175299 $ 0.00175299 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00160279$ 0.00160279 $ 0.00160279 24-satna najviša cijena $ 0.00175299$ 0.00175299 $ 0.00175299 Najviša cijena ikada $ 0.03898669$ 0.03898669 $ 0.03898669 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.13% Promjena cijene (1D) +0.63% Promjena cijene (7D) -25.04% Promjena cijene (7D) -25.04%

Crash On Base (CRASH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00175206. Tijekom protekla 24 sata, CRASHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00160279 i najviše cijene $ 0.00175299, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRASH je $ 0.03898669, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRASH se promijenio za +2.13% u posljednjih sat vremena, +0.63% u posljednjih 24 sata i -25.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crash On Base (CRASH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Količina u optjecaju 956.31M 956.31M 956.31M Ukupna količina 956,313,165.6720687 956,313,165.6720687 956,313,165.6720687

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crash On Base je $ 1.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRASH je 956.31M, s ukupnom količinom od 956313165.6720687. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.68M.