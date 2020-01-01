Crappy Bird CTO (CRAPPY) Tokenomika

Crappy Bird CTO (CRAPPY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Crappy Bird CTO (CRAPPY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Crappy Bird CTO (CRAPPY) Informacije

Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0.

It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains.

Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner.

Službena web stranica:
https://www.crappybird.wtf/

Crappy Bird CTO (CRAPPY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Crappy Bird CTO (CRAPPY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M
Ukupna količina:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
Količina u optjecaju:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M
Povijesni maksimum:
$ 0.00472065
$ 0.00472065$ 0.00472065
Povijesni minimum:
$ 0.00015081
$ 0.00015081$ 0.00015081
Trenutna cijena:
$ 0.0025695
$ 0.0025695$ 0.0025695

Crappy Bird CTO (CRAPPY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Crappy Bird CTO (CRAPPY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CRAPPY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CRAPPY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CRAPPY tokena, istražite CRAPPY cijenu tokena uživo!

CRAPPY Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CRAPPY? Naša CRAPPY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.