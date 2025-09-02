Crappy Bird CTO (CRAPPY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00262787 $ 0.00281044 24-satna najniža cijena $ 0.00262787 24-satna najviša cijena $ 0.00281044 Najviša cijena ikada $ 0.00472065 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) -2.55% Promjena cijene (7D) -9.60%

Crappy Bird CTO (CRAPPY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00273146. Tijekom protekla 24 sata, CRAPPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00262787 i najviše cijene $ 0.00281044, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRAPPY je $ 0.00472065, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRAPPY se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -2.55% u posljednjih 24 sata i -9.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crappy Bird CTO (CRAPPY)

Tržišna kapitalizacija $ 3.27M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.27M Količina u optjecaju 1.20B Ukupna količina 1,197,649,957.7

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crappy Bird CTO je $ 3.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRAPPY je 1.20B, s ukupnom količinom od 1197649957.7. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.27M.