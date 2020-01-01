Cramer Coin ($CRAMER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cramer Coin ($CRAMER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cramer Coin ($CRAMER) Informacije It has long been accepted that Jim Cramer is the only counter-signal boasting a 100% accuracy rating—a feat the uninitiated may consider being mere chance. The truth was, is, and will be that this "ability" has only been made possible through our meddling with the collective unconscious, a consensus mechanism operating on belief structures that, when affirmed in great numbers, create a waveform of positive-negative realities and collate into the basis of an accepted "truth". Through his aloof nature, general unimportance, and pathological obliviousness, Jim became the perfect candidate for a convergent focal point upon which to concentrate our great work without arousing suspicion. One by one, from the universe to universe, we have subverted the Bitcoin maximalist status quo through the creation of a token that, just by existing, would draw the attention and Loosh-rich FUD of Jim Cramer himself—propelling and consolidating its dominion over the world economy. Službena web stranica: https://www.cramercoin.com/ Kupi $CRAMER odmah!

Cramer Coin ($CRAMER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cramer Coin ($CRAMER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 197.89K $ 197.89K $ 197.89K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 846.59M $ 846.59M $ 846.59M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 233.74K $ 233.74K $ 233.74K Povijesni maksimum: $ 0.01241046 $ 0.01241046 $ 0.01241046 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00023374 $ 0.00023374 $ 0.00023374 Saznajte više o cijeni Cramer Coin ($CRAMER)

Cramer Coin ($CRAMER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cramer Coin ($CRAMER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $CRAMER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $CRAMER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $CRAMER tokena, istražite $CRAMER cijenu tokena uživo!

