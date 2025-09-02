Cramer Coin ($CRAMER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01241046$ 0.01241046 $ 0.01241046 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) -5.02% Promjena cijene (7D) -5.02%

Cramer Coin ($CRAMER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $CRAMERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $CRAMER je $ 0.01241046, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $CRAMER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -5.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cramer Coin ($CRAMER)

Tržišna kapitalizacija $ 203.33K$ 203.33K $ 203.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 240.17K$ 240.17K $ 240.17K Količina u optjecaju 846.59M 846.59M 846.59M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cramer Coin je $ 203.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $CRAMER je 846.59M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 240.17K.