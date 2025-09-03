Više o CRC

CraftCoin Logotip

CraftCoin Cijena (CRC)

Neuvršten

1 CRC u USD cijena uživo:

$0.056506
$0.056506$0.056506
-3.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena CraftCoin (CRC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:01:43 (UTC+8)

CraftCoin (CRC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.056468
$ 0.056468$ 0.056468
24-satna najniža cijena
$ 0.060134
$ 0.060134$ 0.060134
24-satna najviša cijena

$ 0.056468
$ 0.056468$ 0.056468

$ 0.060134
$ 0.060134$ 0.060134

$ 2.99
$ 2.99$ 2.99

$ 0.01564181
$ 0.01564181$ 0.01564181

-1.73%

-3.93%

+45.76%

+45.76%

CraftCoin (CRC) cijena u stvarnom vremenu je $0.056506. Tijekom protekla 24 sata, CRCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.056468 i najviše cijene $ 0.060134, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRC je $ 2.99, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01564181.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRC se promijenio za -1.73% u posljednjih sat vremena, -3.93% u posljednjih 24 sata i +45.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CraftCoin (CRC)

$ 49.69K
$ 49.69K$ 49.69K

--
----

$ 49.69K
$ 49.69K$ 49.69K

879.33K
879.33K 879.33K

879,333.45294336
879,333.45294336 879,333.45294336

Trenutačna tržišna kapitalizacija CraftCoin je $ 49.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRC je 879.33K, s ukupnom količinom od 879333.45294336. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.69K.

CraftCoin (CRC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CraftCoin u USD iznosila je $ -0.0023171257025868.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CraftCoin u USD iznosila je $ +0.0233342487.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CraftCoin u USD iznosila je $ -0.0057948654.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CraftCoin u USD iznosila je $ +0.00861891180965211.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0023171257025868-3.93%
30 dana$ +0.0233342487+41.30%
60 dana$ -0.0057948654-10.25%
90 dana$ +0.00861891180965211+18.00%

Što je CraftCoin (CRC)

CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024.

CraftCoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CraftCoin (CRC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CraftCoin (CRC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CraftCoin.

Provjerite CraftCoin predviđanje cijene sada!

CRC u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CraftCoin (CRC)

Koliko CraftCoin (CRC) vrijedi danas?
Cijena CRC uživo u USD je 0.056506 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CRC u USD?
Trenutačna cijena CRC u USD je $ 0.056506. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CraftCoin?
Tržišna kapitalizacija za CRC je $ 49.69K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CRC?
Količina u optjecaju za CRC je 879.33K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CRC?
CRC je postigao ATH cijenu od 2.99 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CRC?
CRC je vidio ATL cijenu od 0.01564181 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CRC?
24-satni obujam trgovanja za CRC je -- USD.
Hoće li CRC još narasti ove godine?
CRC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CRC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:01:43 (UTC+8)

