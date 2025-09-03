CraftCoin (CRC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.056468 $ 0.056468 $ 0.056468 24-satna najniža cijena $ 0.060134 $ 0.060134 $ 0.060134 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.056468$ 0.056468 $ 0.056468 24-satna najviša cijena $ 0.060134$ 0.060134 $ 0.060134 Najviša cijena ikada $ 2.99$ 2.99 $ 2.99 Najniža cijena $ 0.01564181$ 0.01564181 $ 0.01564181 Promjena cijene (1H) -1.73% Promjena cijene (1D) -3.93% Promjena cijene (7D) +45.76% Promjena cijene (7D) +45.76%

CraftCoin (CRC) cijena u stvarnom vremenu je $0.056506. Tijekom protekla 24 sata, CRCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.056468 i najviše cijene $ 0.060134, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRC je $ 2.99, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01564181.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRC se promijenio za -1.73% u posljednjih sat vremena, -3.93% u posljednjih 24 sata i +45.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CraftCoin (CRC)

Tržišna kapitalizacija $ 49.69K$ 49.69K $ 49.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.69K$ 49.69K $ 49.69K Količina u optjecaju 879.33K 879.33K 879.33K Ukupna količina 879,333.45294336 879,333.45294336 879,333.45294336

Trenutačna tržišna kapitalizacija CraftCoin je $ 49.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRC je 879.33K, s ukupnom količinom od 879333.45294336. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.69K.