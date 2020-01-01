Craft network (CFT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Craft network (CFT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Craft network (CFT) Informacije Craft is an NFT marketplace owned by the community running on the ICON Blockchain. $CFT token is the governance token of the marketplace. It allows you to reduce the platform's commissions to 0% by holding them. Many features are under development such as staking, DeFi etc. Službena web stranica: https://craft.network/ Kupi CFT odmah!

Craft network (CFT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Craft network (CFT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.20K $ 4.20K $ 4.20K Ukupna količina: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Količina u optjecaju: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.20K $ 4.20K $ 4.20K Povijesni maksimum: $ 0.175078 $ 0.175078 $ 0.175078 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Craft network (CFT)

Craft network (CFT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Craft network (CFT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CFT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CFT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CFT tokena, istražite CFT cijenu tokena uživo!

CFT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CFT? Naša CFT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CFT predviđanje cijene tokena odmah!

