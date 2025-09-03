Više o CFT

Craft network Logotip

Craft network Cijena (CFT)

Neuvršten

1 CFT u USD cijena uživo:

0.00%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Craft network (CFT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:38:52 (UTC+8)

Craft network (CFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

$ 0.175078
$ 0.175078$ 0.175078

+7.44%

+7.44%

Craft network (CFT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CFT je $ 0.175078, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CFT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Craft network (CFT)

$ 5.93K
$ 5.93K$ 5.93K

$ 5.93K
$ 5.93K$ 5.93K

210.00M
210.00M 210.00M

209,999,920.0
209,999,920.0 209,999,920.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Craft network je $ 5.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CFT je 210.00M, s ukupnom količinom od 209999920.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.93K.

Craft network (CFT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Craft network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Craft network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Craft network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Craft network u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-0.24%
60 dana$ 0-11.64%
90 dana$ 0--

Što je Craft network (CFT)

Craft is an NFT marketplace owned by the community running on the ICON Blockchain. $CFT token is the governance token of the marketplace. It allows you to reduce the platform's commissions to 0% by holding them. Many features are under development such as staking, DeFi etc.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Craft network (CFT)

Službena web-stranica

Craft network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Craft network (CFT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Craft network (CFT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Craft network.

Provjerite Craft network predviđanje cijene sada!

CFT u lokalnim valutama

Craft network (CFT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Craft network (CFT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CFT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Craft network (CFT)

Koliko Craft network (CFT) vrijedi danas?
Cijena CFT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CFT u USD?
Trenutačna cijena CFT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Craft network?
Tržišna kapitalizacija za CFT je $ 5.93K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CFT?
Količina u optjecaju za CFT je 210.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CFT?
CFT je postigao ATH cijenu od 0.175078 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CFT?
CFT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CFT?
24-satni obujam trgovanja za CFT je -- USD.
Hoće li CFT još narasti ove godine?
CFT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CFT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:38:52 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.