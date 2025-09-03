Craft network (CFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.175078$ 0.175078 $ 0.175078 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +7.44% Promjena cijene (7D) +7.44%

Craft network (CFT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CFT je $ 0.175078, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CFT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Craft network (CFT)

Tržišna kapitalizacija $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Količina u optjecaju 210.00M 210.00M 210.00M Ukupna količina 209,999,920.0 209,999,920.0 209,999,920.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Craft network je $ 5.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CFT je 210.00M, s ukupnom količinom od 209999920.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.93K.