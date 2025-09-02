Crabada (CRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.53% Promjena cijene (1D) -0.16% Promjena cijene (7D) +1.14% Promjena cijene (7D) +1.14%

Crabada (CRA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRA je $ 2.96, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRA se promijenio za -1.53% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i +1.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crabada (CRA)

Tržišna kapitalizacija $ 101.97K$ 101.97K $ 101.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 286.46K$ 286.46K $ 286.46K Količina u optjecaju 355.98M 355.98M 355.98M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crabada je $ 101.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRA je 355.98M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 286.46K.