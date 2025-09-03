CRAB (CRAB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00877154$ 0.00877154 $ 0.00877154 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.36% Promjena cijene (7D) +7.89% Promjena cijene (7D) +7.89%

CRAB (CRAB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRABtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRAB je $ 0.00877154, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRAB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.36% u posljednjih 24 sata i +7.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CRAB (CRAB)

Tržišna kapitalizacija $ 28.22K$ 28.22K $ 28.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.22K$ 28.22K $ 28.22K Količina u optjecaju 999.82M 999.82M 999.82M Ukupna količina 999,815,015.911578 999,815,015.911578 999,815,015.911578

Trenutačna tržišna kapitalizacija CRAB je $ 28.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRAB je 999.82M, s ukupnom količinom od 999815015.911578. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.22K.