cr0w by Virtuals (CROW) Informacije cr0w ($CROW) is an AI-powered trading assistant designed to simplify crypto trading with precision and accessibility. Integrating smart money concepts (SMC), ICT strategies, and real-time data, cr0w delivers actionable trade setups and market insights. Born on the Virtuals Protocol, it bridges advanced trading strategies with a relatable, user-focused approach for traders. Utility spans swing/scalp setups and market analysis on X and on its terminal. Službena web stranica: https://app.virtuals.io/virtuals/16445 Bijela knjiga: https://cr0w-virtuals.gitbook.io/cr0w-virtuals-litepaper Kupi CROW odmah!

cr0w by Virtuals (CROW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za cr0w by Virtuals (CROW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 170.28K $ 170.28K $ 170.28K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 967.47M $ 967.47M $ 967.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 176.00K $ 176.00K $ 176.00K Povijesni maksimum: $ 0.02626172 $ 0.02626172 $ 0.02626172 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.000176 $ 0.000176 $ 0.000176 Saznajte više o cijeni cr0w by Virtuals (CROW)

cr0w by Virtuals (CROW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike cr0w by Virtuals (CROW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CROW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CROW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CROW tokena, istražite CROW cijenu tokena uživo!

CROW Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CROW? Naša CROW stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CROW predviđanje cijene tokena odmah!

