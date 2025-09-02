cr0w by Virtuals (CROW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00012303 $ 0.00012303 $ 0.00012303 24-satna najniža cijena $ 0.0001347 $ 0.0001347 $ 0.0001347 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00012303$ 0.00012303 $ 0.00012303 24-satna najviša cijena $ 0.0001347$ 0.0001347 $ 0.0001347 Najviša cijena ikada $ 0.02626172$ 0.02626172 $ 0.02626172 Najniža cijena $ 0.00003814$ 0.00003814 $ 0.00003814 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) -7.00% Promjena cijene (7D) -11.86% Promjena cijene (7D) -11.86%

cr0w by Virtuals (CROW) cijena u stvarnom vremenu je $0.00012525. Tijekom protekla 24 sata, CROWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00012303 i najviše cijene $ 0.0001347, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CROW je $ 0.02626172, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003814.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CROW se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -7.00% u posljednjih 24 sata i -11.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cr0w by Virtuals (CROW)

Tržišna kapitalizacija $ 121.06K$ 121.06K $ 121.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 125.13K$ 125.13K $ 125.13K Količina u optjecaju 967.47M 967.47M 967.47M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija cr0w by Virtuals je $ 121.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CROW je 967.47M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 125.13K.