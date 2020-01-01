CPA by Virtuals (CPA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CPA by Virtuals (CPA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CPA by Virtuals (CPA) Informacije $CPA is the world's first AI-powered on-chain tax agent, designed to simplify the complex world of blockchain taxes. Powered by cutting-edge AI and real-time blockchain data, $CPA automatically calculates your tax liabilities, tracks your crypto income, and generates detailed reports, so you can stay compliant with ease. Simplify Your Crypto Taxes CPA leverages advanced AI models and encryption technology to revolutionize how crypto taxes are handled. Službena web stranica: https://www.agentcpa.ai/ Kupi CPA odmah!

CPA by Virtuals (CPA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CPA by Virtuals (CPA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 347.63K $ 347.63K $ 347.63K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 793.72M $ 793.72M $ 793.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 437.98K $ 437.98K $ 437.98K Povijesni maksimum: $ 0.00766071 $ 0.00766071 $ 0.00766071 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00043768 $ 0.00043768 $ 0.00043768 Saznajte više o cijeni CPA by Virtuals (CPA)

CPA by Virtuals (CPA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CPA by Virtuals (CPA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CPA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CPA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CPA tokena, istražite CPA cijenu tokena uživo!

