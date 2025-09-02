CPA by Virtuals (CPA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00766071$ 0.00766071 $ 0.00766071 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.52% Promjena cijene (1D) +2.35% Promjena cijene (7D) +16.47% Promjena cijene (7D) +16.47%

CPA by Virtuals (CPA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CPAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CPA je $ 0.00766071, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CPA se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, +2.35% u posljednjih 24 sata i +16.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CPA by Virtuals (CPA)

Tržišna kapitalizacija $ 436.69K$ 436.69K $ 436.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 550.18K$ 550.18K $ 550.18K Količina u optjecaju 793.72M 793.72M 793.72M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CPA by Virtuals je $ 436.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CPA je 793.72M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 550.18K.