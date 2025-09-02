Više o CPA

CPA by Virtuals Cijena (CPA)

Neuvršten

1 CPA u USD cijena uživo:

$0.00056799$0.00056799
+2.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena CPA by Virtuals (CPA)
CPA by Virtuals (CPA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.52%

+2.35%

+16.47%

+16.47%

CPA by Virtuals (CPA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CPAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CPA je $ 0.00766071, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CPA se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, +2.35% u posljednjih 24 sata i +16.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CPA by Virtuals (CPA)

$ 436.69K
$ 436.69K$ 436.69K

--
----

$ 550.18K
$ 550.18K$ 550.18K

793.72M
793.72M 793.72M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CPA by Virtuals je $ 436.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CPA je 793.72M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 550.18K.

CPA by Virtuals (CPA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CPA by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CPA by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CPA by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CPA by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.35%
30 dana$ 0+353.07%
60 dana$ 0+199.49%
90 dana$ 0--

Što je CPA by Virtuals (CPA)

$CPA is the world's first AI-powered on-chain tax agent, designed to simplify the complex world of blockchain taxes. Powered by cutting-edge AI and real-time blockchain data, $CPA automatically calculates your tax liabilities, tracks your crypto income, and generates detailed reports, so you can stay compliant with ease. Simplify Your Crypto Taxes CPA leverages advanced AI models and encryption technology to revolutionize how crypto taxes are handled.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs CPA by Virtuals (CPA)

Službena web-stranica

CPA by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CPA by Virtuals (CPA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CPA by Virtuals (CPA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CPA by Virtuals.

Provjerite CPA by Virtuals predviđanje cijene sada!

CPA u lokalnim valutama

CPA by Virtuals (CPA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CPA by Virtuals (CPA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CPA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CPA by Virtuals (CPA)

Koliko CPA by Virtuals (CPA) vrijedi danas?
Cijena CPA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CPA u USD?
Trenutačna cijena CPA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CPA by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za CPA je $ 436.69K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CPA?
Količina u optjecaju za CPA je 793.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CPA?
CPA je postigao ATH cijenu od 0.00766071 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CPA?
CPA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CPA?
24-satni obujam trgovanja za CPA je -- USD.
Hoće li CPA još narasti ove godine?
CPA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CPA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
CPA by Virtuals (CPA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.