Cozy Pepe Logotip

Cozy Pepe Cijena (COZY)

Neuvršten

1 COZY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Cozy Pepe (COZY)
Cozy Pepe (COZY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00165749
$ 0.00165749$ 0.00165749

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cozy Pepe (COZY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COZYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COZY je $ 0.00165749, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COZY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cozy Pepe (COZY)

$ 26.51K
$ 26.51K$ 26.51K

--
----

$ 26.51K
$ 26.51K$ 26.51K

998.85M
998.85M 998.85M

998,850,506.610713
998,850,506.610713 998,850,506.610713

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cozy Pepe je $ 26.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COZY je 998.85M, s ukupnom količinom od 998850506.610713. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.51K.

Cozy Pepe (COZY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cozy Pepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cozy Pepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cozy Pepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cozy Pepe u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+17.55%
60 dana$ 0+18.58%
90 dana$ 0--

Što je Cozy Pepe (COZY)

Cozy Pepe on Solana is all in all, a community-driven memecoin looking to bring a cozy environment during these turbulent times.

Resurs Cozy Pepe (COZY)

Službena web-stranica

Cozy Pepe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cozy Pepe (COZY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cozy Pepe (COZY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cozy Pepe.

Provjerite Cozy Pepe predviđanje cijene sada!

COZY u lokalnim valutama

Cozy Pepe (COZY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cozy Pepe (COZY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COZY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cozy Pepe (COZY)

Koliko Cozy Pepe (COZY) vrijedi danas?
Cijena COZY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena COZY u USD?
Trenutačna cijena COZY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cozy Pepe?
Tržišna kapitalizacija za COZY je $ 26.51K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za COZY?
Količina u optjecaju za COZY je 998.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COZY?
COZY je postigao ATH cijenu od 0.00165749 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COZY?
COZY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za COZY?
24-satni obujam trgovanja za COZY je -- USD.
Hoće li COZY još narasti ove godine?
COZY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COZY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.