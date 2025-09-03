Cozy Pepe (COZY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00165749$ 0.00165749 $ 0.00165749 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Cozy Pepe (COZY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COZYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COZY je $ 0.00165749, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COZY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cozy Pepe (COZY)

Tržišna kapitalizacija $ 26.51K$ 26.51K $ 26.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.51K$ 26.51K $ 26.51K Količina u optjecaju 998.85M 998.85M 998.85M Ukupna količina 998,850,506.610713 998,850,506.610713 998,850,506.610713

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cozy Pepe je $ 26.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COZY je 998.85M, s ukupnom količinom od 998850506.610713. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.51K.