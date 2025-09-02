Covesting (COV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 Najniža cijena $ 0.002$ 0.002 $ 0.002 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -14.35% Promjena cijene (7D) -14.35%

Covesting (COV) cijena u stvarnom vremenu je $0.04769595. Tijekom protekla 24 sata, COVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COV je $ 2.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -14.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Covesting (COV)

Tržišna kapitalizacija $ 893.13K$ 893.13K $ 893.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 893.13K$ 893.13K $ 893.13K Količina u optjecaju 18.73M 18.73M 18.73M Ukupna količina 18,725,534.21152612 18,725,534.21152612 18,725,534.21152612

Trenutačna tržišna kapitalizacija Covesting je $ 893.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COV je 18.73M, s ukupnom količinom od 18725534.21152612. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 893.13K.