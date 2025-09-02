Više o COV

Covesting Cijena (COV)

$0.04769595
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:29:16 (UTC+8)

Covesting (COV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 2.38
$ 0.002
--

--

-14.35%

-14.35%

Covesting (COV) cijena u stvarnom vremenu je $0.04769595. Tijekom protekla 24 sata, COVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COV je $ 2.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -14.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Covesting (COV)

$ 893.13K
--
$ 893.13K
18.73M
18,725,534.21152612
Trenutačna tržišna kapitalizacija Covesting je $ 893.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COV je 18.73M, s ukupnom količinom od 18725534.21152612. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 893.13K.

Covesting (COV) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Covesting u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Covesting u USD iznosila je $ -0.0211815376.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Covesting u USD iznosila je $ +0.0023332811.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Covesting u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0211815376-44.40%
60 dana$ +0.0023332811+4.89%
90 dana$ 0--

Što je Covesting (COV)

Covesting is a Blockchain based peer-to-peer asset management platform. Investors can easily browse through dozens of trading strategies, provided by professional crypto currency traders and subscribe to the ones matching their goals. Thanks to technology-based solutions and smart-contracts, Covesting platform allows its users to replicate trading activity of a chosen Model directly into their segregated account at Covesting.

Covesting Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Covesting (COV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Covesting (COV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Covesting.

Provjerite Covesting predviđanje cijene sada!

COV u lokalnim valutama

Covesting (COV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Covesting (COV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Covesting (COV)

Koliko Covesting (COV) vrijedi danas?
Cijena COV uživo u USD je 0.04769595 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena COV u USD?
Trenutačna cijena COV u USD je $ 0.04769595. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Covesting?
Tržišna kapitalizacija za COV je $ 893.13K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za COV?
Količina u optjecaju za COV je 18.73M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COV?
COV je postigao ATH cijenu od 2.38 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COV?
COV je vidio ATL cijenu od 0.002 USD.
Koliki je obujam trgovanja za COV?
24-satni obujam trgovanja za COV je -- USD.
Hoće li COV još narasti ove godine?
COV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Covesting (COV) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

